«Ливерпуль» — «Барселона»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Барселона». Прогнозы букмекеров говорят о том, что выше в ответной игре шансы хозяев. Поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 47%. Шансы каталонцев выиграть на выезде аналитики оценили коэффициентом 3.25 (29%). На ничью можно сделать ставку за 4.10 (24%).



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В первом матче испанцы победили со счётом 3:0. Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 27 мая, начало — в 22:00 мск.