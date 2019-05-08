«Аякс» — «Тоттенхэм»: фрибет от букмекера за верный прогноз на матч

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Тоттенхэм». По прогнозам букмекеров, шансы хозяев выше. Поставить на победу голландского клуба в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20. Это соответствует вероятности 43%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.10 (30%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.65 (27%).



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В первом матче в Англии «Аякс» победил со счётом 1:0. Единственный мяч забил Донни ван де Бек. Матч «Тоттенхэм» — «Аякс» начнётся 8 мая в 22:00 мск.