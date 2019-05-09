«Валенсия» — «Арсенал»: повышенные коэффициенты на матч 1/2 финала Лиги Европы

9 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Валенсия» и «Арсенал». Матч начнётся в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу испанского клуба в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.93. Это соответствует вероятности 49%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.60 (26%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.90 (25%).



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В первом матче в Англии «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1. На гол Диакаби лондонцы ответили дублем Ляказетта и голом Обамеянга.