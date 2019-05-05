Чехия — Россия: эксперты оценили шансы команд в матче Еврохоккейтура

Сегодня, 5 мая, сборные Чехии и России сыграют в матче чешского этапа Еврохоккейтура. Встреча начнётся в 19:00 мск.



Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 55% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 3.75 (25%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.80 (20%).



Шансы России победить с учетом овертайма и буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.43. На чехов можно поставить за 2.80.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.02. На ТМ 5.5 шайбы можно поставить за 1.78.



Наиболее вероятный исход встречи, по оценке аналитиков, — 2:2 (коэффициент 12.00).



Сборная России на чешском этапе Еврохоккейтура потерпела два поражения. Сначала подопечные Ильи Воробьёва проиграли Швеции — 4:6, а затем уступили Финляндии — 1:3.