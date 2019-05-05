«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Ростов» — «Краснодар» в 27-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча за 1.96



«Ростов» попал в ситуацию, когда не всё зависит от команды Валерия Карпина. Это если говорить о месте в еврокубках через чемпионат. Правда, можно дойти до финала Кубка России и выиграть его. В чемпионате в последних трёх турах «Ростов» не побеждал. В каждой из этих игр он пропускал, причём от «Оренбурга» аж три мяча. От «Локомотива» получили два. С «Анжи» не удержали минимальный перевес.



Сейчас напротив «Краснодар», которому хочется взять реванш за поражение в Кубке России. Ну и «Краснодару» очень важно, чтобы успех в матче с ЦСКА не был локальным. У «Краснодара» возвращаются в строй Мартынович, Газинский, Оллсон и Ари. Мусаеву будет полегче выбрать состав. Ну и мне кажется, что сейчас «Краснодар» в большей степени заточен на результат, а не на то, чтобы играть красиво.



Региональное противостояние. И всё-таки кажется, что «Краснодар» более мотивирован. Хотя, наверное, не совсем правильно говорить про отсутствие мотивации в матчах с участием команд Карпина. Думаю, голы должны быть. В четырех последних матчах между этими соперниками был только один низ — в ответном четвертьфинале Кубка России. Мой вариант — «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча». Коэффициент — 1,96. Думаю, 1:1 может быть или 2:1 в пользу «Краснодара».