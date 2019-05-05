«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



Ставки: победа «Реала» в первом тайме за 2.14, обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.75



«Очень хорошая афиша, но тяжело в последнее время давать прогнозы на матчи «Реала». В двух матчах подряд он не забивал — с «Хетафе» и «Райо». Зидан сказал, что нельзя играть так, как с «Райо» в дерби. Но дома он должен собраться. Пока при Зидане «Реал» не выиграл ни одного первого тайма. У «Вильярреала» ситуация наладилась: четыре подряд матча без поражений, была серия из трёх побед, но прервалась в игре с «Уэской».



Но, думаю, «Вильярреал» практически обеспечил себе место в Примере. Тяжелейший сезон был у Кальехи и его команды. Сейчас просто надо его доиграть. Впереди будет домашняя встреча с «Эйбаром», где всё можно будет гарантировать. На «Бернабеу» можно сыграть в удовольствие.



«Реал» с проблемами — без Бензема, Рамоса. У Винисиуса не всё хорошо, Одриосола не играет. Но, наверное, всё-таки когда-нибудь «Реал» выиграет первый тайм после возвращения Зидана. Сейчас лучший момент. 2,14 дают за победу «Реала» в первом тайме. «Вильярреал» же не особенно мотивирован. Правда, он в десяти подряд встречах забивал. Почему не забивать снова, учитывая, что оборона «Реала» не является непроходимой. Так что ещё бы рассмотрел за 1,75 «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».