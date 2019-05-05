«Ростов» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч 27-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 5 мая и начнется в 19:00 мск.



Ставки: ничья за 3.20, обе забьют за 2.00.



«Краснодар» провел великолепный матч с ЦСКА, победив со счетом 2:0. До этого был очень неплохой по качеству игры матч с «Зенитом», хоть и проигранный. «Краснодар» много моментов создает, но часто хромает реализация. Еще я бы отметил молодого вратаря «быков» Матвея Сафонова.



«Ростов» играл с «Краснодаром» в Кубке России, и как мы знаем, дальше прошла команда Карпина. Но две эти кубковые игры получились очень равными. Думаю, что-то подобное мы увидим и в этот раз», — сказал Ловчев.