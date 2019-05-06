«Манчестер Сити» — «Лестер»: котировки на матч 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». Встреча состоится сегодня, 6 мая, начало — в 22:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.17. Это соответствует вероятности 83%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 16.50 (6%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 8.40 (11%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.30. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 3.22. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.80. За 1.90 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев со счётом 2:0 (коэффициент 8.00).



«Манчестер Сити» занимает в чемпионате АПЛ 2-е место, набрав 92 очка. «Лестер» (51) — на 9-м месте в турнирной таблице.