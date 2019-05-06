«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер». Встреча в Манчестере начнётся сегодня, 6 мая, в 22:00 мск.



Ставка: «Лестер» не забьёт за 2.05.



«Манчестер Сити» свой кризис, который у него был достаточно давно, преодолел. И «Лестер» пусть соперник не из слабых, неприятный соперник, который может силовое давление навязать, но думаю, «Ман Сити» всё-таки выиграет, причём сделает это всухую. Пусть «лисы» забивают в последнее время регулярно, всё-таки в этой игре против сегодняшних «горожан» не очень верится, что они смогут забить.



Поэтому 2:0, по голу в каждом из таймов, низ и «Лестер» не забьёт», — сказал Казаков.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.