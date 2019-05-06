«Ман Сити» — «Лестер»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч АПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 37 тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер».



Ставка: как минимум 4 гола в матче за 1.80.



«В последний раз команды встречались в декабре 2018 года. Тогда «Лестер» неожиданно победил «Манчестер Сити». А вот в прошлом сезоне «Сити» оба раза одолел «Лестер» с общей разницей 7:1.



Что можно сказать о последних матчах? У «Лестера» была хорошая серия из четырёх побед, но она была омрачена домашним поражением от «Ньюкасла», потом ничьей с «Вест Хэмом», но в последнем туре «Лестер» круто победил «Арсенал».



У «Манчестер Сити» всё стабильно в чемпионате – более 10 матчей без потерянных очков. Даже несмотря на хорошую серию «Лестера», «Манчестер Сити» остаётся явным фаворитом. Я предпочту выбрать тотал больше 3,5. Мне кажется, что «Манчестер Сити», который даже тотал 2,5 не пробивал в последних трёх матчах, соскучился по результативной игре и должен оторваться на «Лестере». «Лестер», забивший в двух последних матчах пять голов, также имеет шансы поразить ворота соперника», — сказал Нигматуллин.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.