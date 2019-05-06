«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч 37-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер» в 37-м туре АПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится 6 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет в обоих таймах за 2.10.



«Несколько лет назад «Лестер» на пути к своему чемпионству одержал уверенную победу над «Сити» в гостях. Она и заставила поверить в то, что чудо возможно. Теперь ситуация обратная. Уже «Сити» надо выигрывать, чтобы не подпустить к себе «Ливерпуль».



Понятно, что «Манчестер Сити» гораздо сильнее как по уровню исполнителей, так и по командным взаимодействиям. Здесь ни для кого нет секрета. Но такие матчи — это прежде всего психология. Волнение будут испытывать хозяева. Вопрос только в том, как быстро они справятся с ним. Ну и ещё интересно знать, практикуют ли стимулирование соперников в Англии. Простимулировал ли «Ливерпуль» «Лестер».



Но все-таки, думаю, «Сити», наученный горьким опытом Лиги чемпионов, не позволит себе расслабиться. Крайне важная встреча. Тут должны выходить лучшие и сразу же ставить «Лестер» на место, не давая опомниться.



Так что мой вариант — победа «Манчестер Сити» в обоих таймах», — сказал Титов.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.