«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Георгия Черданцева на матч 37-го тура АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лестер». Встреча начнется в 22:00 мск 6 мая.



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 3 мяча за 2.07.



«Тут фокус в том, что ещё один бывший тренер «Ливерпуля» будет помогать или не помогать ему стать чемпионом. Если бы «Лестер» играл дома, можно было бы всерьёз говорить о том, что «Лестер» может помочь Ливерпулю» выиграть титул, но в гостях, полагаю, шансов против нынешнего «Сити» просто нет. «Сити» сильнее по всем параметрам. В этом календарном году «Сити» пропустил дома в матчах чемпионата только три мяча, «Лестер» же больше очков, разумеется, набирает дома. Кстати, Роджерс уже испортил настроение «Ливерпулю», отняв у него очки в матче второго круга, так что ждать осечки «Сити», думаю, не стоит. Другое дело — голы. Вот тут как пойдёт. Если «Сити» быстро забьёт, то выключаться не будет, всё-таки это последний домашний матч сезона. Так что если выбирать между натуженной победой «Сити» и крупной, я за второй вариант», — сказал Черданцев.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.