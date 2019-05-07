«Ливерпуль» — «Барселона»: котировки на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Барселона». Встреча начнётся в 22:00 мск.



По оценкам букмекеров, выше в ответной игре шансы хозяев. Поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 47%. Шансы каталонцев выиграть на выезде аналитики оценили коэффициентом 3.25 (29%). На ничью можно сделать ставку за 4.10 (24%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.57. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.40. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.50. За 2.40 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.50).



В первом матче каталонцы победили на своём поле со счётом 3:0. Дубль сделал Лионель Месси, ещё один гол забил Луис Суарес.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.