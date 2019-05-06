«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч АПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер». Встреча в Манчестере начнётся сегодня, 6 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа “Манчестер Сити” + тотал меньше 4,5 за 1.67.



«Конечно, “Манчестер Сити” выглядит в грядущей встрече однозначным фаворитом. Тем более команде Пепа Гвардиолы очень нужны очки. “Горожане” прекрасно понимают, что всё в концовке сезона зависит именно от них. У них есть совсем небольшое преимущество над главными конкурентами из Ливерпуля, а до победы в чемпионате осталось сделать всего два шага.



Однако я бы не сказал, что “Лестер” является таким уж обычным середняком турнирной таблицы и лёгким соперником. В прошлом туре “лисы” просто уничтожили лондонский “Арсенал” со счётом 3:0, а теперь готовы потрепать нервы и действующему чемпиону. Тем не менее уверен, что Пеп Гвардиола доведёт дело до конца, но встреча не получится результативной и яркой. Поэтому ставлю на победу “Манчестер Сити” + тотал меньше 4,5», — сказал Кривохарченко.