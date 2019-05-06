«Милан» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на матч 35-го тура итальянской Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Болонья». Встреча начнётся в 21:30 мск сегодня, 6 мая.



Ставка: гол «Болоньи» за 1.70.



«Болонья» в полнейшем порядке. По весне красно-синие показывают чуть ли не самый бодрый футбол в Италии. И результаты соответствуют: шесть побед и 19 очков в восьми предыдущих турах практически обеспечили подопечным Синиши Михайловича сохранение места в элитном дивизионе.



Сейчас «Болонья» опережает зону вылета на пять очков, хотя ещё пару месяцев назад выглядела безнадёжно. Поскольку гости в отличной форме, а уволенный из «Милана» три года назад Михайлович получит дополнительную мотивацию, логичнее отталкиваться от гостей. Состояние россонери понять сложнее.



Самый простой вариант — гол гостей за 1.70. Оборону хозяев трудно назвать непроходимой, а красно-синие забили в восьми из девяти предыдущих встреч. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.80 и гол «Болоньи» во втором тайме за 2.61. 60% своих мячей в текущем сезоне этот клуб забил именно после перерыва».

«Милан» — «Болонья». Прогноз: Михайлович напомнит «россонери» о себе По весне «Болонья» показывает чуть ли не самый бодрый футбол в Италии.