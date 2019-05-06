«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер» в 37-м туре АПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится 6 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.



Ставки: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.75, ТБ 3,5 мяча за 1.82.



«Сити» выигрывает в Англии очень экономно. Пару раз был близок к тому, чтоб сгореть на этом. Мне кажется, на сей раз голов будет больше. Тем более что «Лестер» хорош, а Роджерс будет пытаться помочь своей бывшей команде.

Но в пару мячей «Сити», мне кажется, выиграет. Притом что, скорей всего, пропустит и сам. Осторожничать и опять играть на ноль чревато для хозяев», — сказал Розанов.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»