«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи 6 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.50.



«Думаю, «Сити» знает, что Премьер-лига теперь в их руках, но расслабляться нельзя. «Ливерпуль» всё же выиграл свой матч, так что Пепу Гвардиоле придётся остерегаться недооценки «Лестер Сити».



«Лестер» хочет победить «горожан» во второй раз, ещё в декабре им удалось одолеть фаворита со счётом 2:1. Бывший тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс наверняка хотел бы сделать своему старому клубу одолжение.



Думаю, «лисы» проявят себя и сумеют забить, но очков у фаворита не отнимут».

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.