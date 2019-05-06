«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Валерия Непомнящего на матч АПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер» в 37-м туре АПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере.



Ставка: как минимум 4 гола в матче за 1.85.



«Это один из важнейших матчей чемпионской гонки в английской Премьер-лиге, и здесь легко предсказать победителя. Конечно же, им станет «Манчестер Сити», потому что ему кровь из носу нужна эта победа, и я исхожу из того, что всё-таки его уровень соответствует тому, чтобы обыграть «Лестер». «Манчестер Сити» нужно обязательно набирать три очка, иначе «Ливерпул» его обойдёт и оставит без чемпионства в этом сезоне. Думаю, с разницей в два мяча и больше «Манчестер Сити» способен выиграть у «Лестера».



«Лестер» способен забить в этой игре, так как это английский чемпионат, и здесь всё возможно. Считаю, что «Манчестер Сити» забьёт как минимум три мяча, но может и пропустить, так как у «Лестера» неплохая атака, которая в прошлом туре забила три мяча в ворота «Арсенала». Вполне возможен в этой встрече счёт 3:1 в пользу «Манчестер Сити». Здесь в первую очередь нужно отталкиваться от результативности «Манчестер Сити» – сколько он способен забить на домашнем стадионе. Думаю, в этом матче мы увидим как минимум четыре забитых мяча», — сказал Непомнящий.