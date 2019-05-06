«Манчестер Сити» — «Лестер Сити»: прогноз Пола Мерсона на матч чемпионата Англии

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи 6 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» победит и ТМ 3,5 мяча за 2.60.



«Никогда не говори никогда. Я видел, как играет «Лестер» в последнее время, это достойная команда. «Манчестер Сити» будет идти вперёд, «лисы» вполне могут замучить соперника контратаками с участием реактивного Варди. Они вытерли пол «Арсеналом» на прошлой неделе. Они не привыкли контролировать мяч, но Брендан Роджерс заставил их выглядеть действительно хорошей командой.



Я не говорю, что они выиграют, но если б вы были «Ливерпулем» и вам нужно было выбрать соперника для «Сити» не из топ-6, вы бы выбрали их. Думаю, «Сити» победит, но с трудом», — сказал Пол Мерсон.

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.