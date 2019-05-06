Букмекеры оценили шансы «Спартака» обойти ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ

По мнению аналитиков, ЦСКА закончит нынешний сезон РПЛ выше «Спартака». После 27 туров «армейцы» опережают красно-белых в турнирной таблице на 2 очка.

Коллективу Олега Кононова ещё предстоят матчи с «Уфой», «Крыльями Советов» и «Оренбургом», а красно-синих ожидают «Зенит», «Ахмат» и те же самарцы.

Если по итогам 30 туров ЦСКА окажется выше «Спартака», то сыграет ставка за 1.2 (вероятность 79%). Превосходство красно-белых в турнирной таблице над своим принципиальным соперником оценено коэффициентом 4.5 (21%).

На данный момент у ЦСКА и у «Спартака» по 12 побед, по личным встречам преимущество на стороне «армейцев».

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