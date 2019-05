Evil Geniuses — Team Liquid: прогноз на киберспортивный матч по Dota 2

Завтра, 7 мая, состоится киберспортивный матч MDL Disneyland Major по Dota 2 между командами Evil Geniuses и Team Liquid.



Ставка: победа Evil Geniuses за 2.12.



Evil Geniuses посчастливилось попасть в одну из самых простых групп на турнире, которую парни легко закрыли. “Злые гении” в матче открытия разгромили ребрендированных Complexity Gaming, а в матче виннеров победили действующих чемпионов — OG — со счетом 2:0. Команда Таля Fly Айзека заняла третьи места на The Kuala Lumpur Major и The Chongqing Major, а на прошлом мейджоре от DreamLeague — 7-8-е место. Тем не менее сейчас “злые гении” в отличной форме.



Team Liquid — очень сильная европейская команда, которая заряжена побеждать. Пропустив первый мейджор из-за нужды в отдыхе, “жидкие” заняли только 7-8-е место на The Chongqing Major и последнее место на DreamLeague Season 11. Сейчас Team Liquid занимают 11-е место в рейтинге DPC, поэтому их инвайт на The International находится под большим вопросом. На этом турнире парням придется серьезно постараться, чтобы сделать задел перед пятым мейджором.



Прогноз — победа Evil Geniuses. Матч будет стопроцентно равным, поэтому выбирать нужно коллектив, на который дают больший коэффициент.