«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона».



Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.60.



«Лига чемпионов просто очаровательна в текущем сезоне. Очень многие уже похоронили английские “Тоттенхэм” и “Ливерпуль” после первых полуфинальных встреч с “Аяксом” и “Барселоной”. Тем не менее я рискну не согласиться с этими суждениями.



В первой встрече на “Камп Ноу” “Ливерпуль” был разгромлен “Барселоной”, проиграв со счётом 0:3. Безусловно, мерсисайдцам будет крайне сложно отыграть такое отставание, но я уверен, что команда Юргена Клоппа приложит для этого все силы. Красные не сдаются на “Энфилде”, на котором не проигрывали уже очень долгое время.



“Барселона” всем всё доказала в первом поединке. Атакующий потенциал каталонцев просто огромен. Тем более в очередной раз лидер сине-гранатовых Лионель Месси находится в фантастической форме, что мы и могли наблюдать в предыдущей встрече команд. Не думаю, что каталонцы приедут играть на удержание, ведь это просто противоречит их философии.



Думаю, что в первой половине встречи гости не станут сильно рисковать, а хозяевам ничего не остаётся, как идти в атаку. Во второй половине “Ливерпуль” продолжит атаковать, даже если пропустит, ведь перед своими болельщиками мерсисайдцы будут играть на полную мощность. В подобной ситуации у “Барселоны” появится больше шансов в атаке. Поэтому советую не самый популярный вариант: обе забьют во втором тайме».

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.