«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона».



Ставка: победа “Ливерпуля” за 2.17.



«Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов “Ливерпуль” на “Энфилде” сразится с “Барселоной”. Мне кажется, что во второй части этого противостояния не стоит ожидать повторения первой серии, которую выдали каталонцы на “Камп Ноу”.



Я абсолютно не согласен с теми, кто утверждает, что в первой встрече мерсисайдцы играли сильно хуже соперника. Мне кажется, что тот матч получился практически равным, но очень многое решили важные мелочи и, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство сине-гранатовых.



“Барселоне” в предстоящем поединке абсолютно не надо выкладываться на полную мощность с первых минут, дабы бежать вперёд и атаковать, сломя голову. Каталонцы уже обеспечили себе солидное преимущество в три гола. К тому же в фантастической форме находится Лионель Месси, которого соперник так и не придумал, как остановить.



Исходя из этих факторов, мне кажется, что хозяева при своих трибунах и на родном “Энфилде” точно дадут бой гостям. Быть может, команда Юргена Клоппа и не сотворит чуда и не выйдет в финал Лиги чемпионов, но все шансы на достойный футбол у них есть. Поэтому ставлю на победу “Ливерпуля”», — сказал Кривохарченко.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.