«Ливерпуль» – «Барселона»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Барселона» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 7 мая и начнётся в 22:00 мск.



Ставки: «Ливерпуль» победит за 2.40, обе забьют за 1.50.



«В Барселоне «Ливерпуль» по игре, конечно, не заслуживал такого счёта. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев и вовсе было очень внушительным.



Команда Клоппа быстрая, стремительно убегающая в атаку. Думаю, на своём поле «Ливерпуль» одержит победу. Что касается выхода в финал, то преимущество «Барсы», конечно, очень большое, вряд ли английский коллектив его отыграет. Но как показала первая игра, именно игра, а не счёт, – это довольно равные соперники. За счёт фактора домашнего стадиона «Ливерпуль» должен брать победу», — сказал Ловчев.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.