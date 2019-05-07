Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Барселона» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 7 мая и начнётся в 22:00 мск.
Ставки: «Ливерпуль» победит за 2.40, обе забьют за 1.50.
«В Барселоне «Ливерпуль» по игре, конечно, не заслуживал такого счёта. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев и вовсе было очень внушительным.
Команда Клоппа быстрая, стремительно убегающая в атаку. Думаю, на своём поле «Ливерпуль» одержит победу. Что касается выхода в финал, то преимущество «Барсы», конечно, очень большое, вряд ли английский коллектив его отыграет. Но как показала первая игра, именно игра, а не счёт, – это довольно равные соперники. За счёт фактора домашнего стадиона «Ливерпуль» должен брать победу», — сказал Ловчев.
«Ливерпуль» – «Барселона»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов