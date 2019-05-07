«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.68.



«После того, что “Барселона” сделала с “Ливерпулем” в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошёл на “Камп Ноу”, очень сложно вообще прогнозировать ответный поединок этих соперников.



“Барселона” в первой встрече разгромила мерсисайдцев со счётом 3:0. Однако нельзя сказать, что сценарий того матча логически вытекал в такой исход. “Ливерпуль”, несмотря на такое поражение, провёл отличный матч и действовал очень прилично. Но, чтобы победить “Барселону” на её территории, этого крайне мало.



У каталонцев снова блистает Лионель Месси, который не только оформляет дубли, но и творит на поле, а это стоит очень дорогого. У английского коллектива не нашлось своего лидера атак, ведь они так и не сумели пробить Тер Штегена. Садио Мане был активен, но это ни к чему не привело. Промах Мохамеда Салаха с нескольких метров может очень дорого стоить мерсисайдцам.



Я абсолютно не верю во внезапное чудо или проход “Ливерпуля” в финал. Но возможный ход ответной игры наталкивает на мысли о её результативном исходе, в котором примут участие оба соперника. Поэтому ставлю на обе забьют + тотал больше 2,5».