«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Майкла Оуэна на суперматч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 4.20.



«Разумеется, статистика против «Ливерпуля». Тем не менее «Барса» выиграла с разницей в три гола (4:1) у «Ромы» в четвертьфинале прошлого сезона, а в Италии получила 0:3 и вылетела. Это должно дать Юргену Клоппу, его команде и всем фанатам красных повод для оптимизма.



Я, естественно, надеюсь, что Мо Салах сыграет с «Барселоной». Египтянин показывал выдающийся футбол в последние недели, он дал Херарду Пике и компании немало работы на «Камп Ноу». Если бы «Ливерпуль» забил в Испании, я был бы оптимистом в отношении шансов английского клуба.



Как бы то ни было, ожидаю увидеть победу красных на «Энфилде», но боюсь, что гол «Барсы» изменит положение дел, и, вероятно, на каком-то этапе хозяевам придётся отбросить осторожность».

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.