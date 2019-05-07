«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Юрия Розанова на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставки: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.86, обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.86.



«В камбэк «Ливерпуля» не верю, говорю сразу, но бой мерсисайды дадут. Жду обмен голами, где-то хозяева могут даже повести. Маловато было ничьих. Где-то ничья перед верхом. Возможно, стоит взять победу хозяев с форой (0). Зрелищный матч с обилием голов. По-моему, будет так», — сказал Розанов.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.