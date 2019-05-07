«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на ответный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставки: угловой в первые 8 минут за 1.87, гол в первые 25 минут за 1.88.



«Мерсисайдцам придётся обойтись без Роберто Фирмино, который вышел в первом матче лишь на 11 минут. В его отсутствие ключевым будет вопрос о высоком прессинге. Жоржиньо Вейналдум обладает отменными физическими данными, но заменить бразильца без потери качества явно не способен. Это и неудивительно — таких игроков в мире единицы.



Понятно, что без должного давления «Барселона» спокойно пройдёт дальше. Ошибаться без причины сине-гранатовые могут не чаще раза за встречу. Но «Ливерпулю» этого не хватит, а потому вариант остаётся один — по мере сил провоцировать оплошности и обрезы.



В теории у Клоппа имелось время перед ответной встречей на налаживание этого элемента. Только трудно поверить, что считаного количества дней хватит для достижения нужной планки. Потому что уровня «хорошо» может с запасом хватить для «Хаддерсфилда», но сине-гранатовые чуть ли не лучше всех в мире выходят из-под прессинга, потому что приучаются к игре в мелкий пас с первых дней в академии.

Разумеется, «Ливерпуль» проведёт агрессивный дебют и постарается забить быстрый гол, в противном случае шанс пройти дальше из маленького превратится в крохотный. «Гол в первые 25 минут» за 1.88, «угловой в первые 8 минут» за 1.87, П1 по угловым в первом тайме с форой "-1,5" за 2.07 — вариантов достаточно».