«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на суперматч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.78.



«После очного матча команды провели очередные игры в своих внутренних первенствах. “Барселона” уже досрочно обеспечила себе чемпионство в испанской Примере. Поэтому в матче с “Сельтой” каталонцы позволили себе проверить резерв и проиграли со счётом 0:2. “Ливерпуль” продолжает заочную чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге с “Манчестер Сити”. Команда Юргена Клоппа потратила очень много сил, но всё же добилась победы над “Ньюкаслом” (3:2).



Однако в том матче мерсисайдцы потеряли получившего травму Мохамеда Салаха. К тому же не сыграет с “Барселоной” и полузащитник Наби Кейта, а участие в грядущей встрече Роберто Фирмино находится под вопросом. У каталонцев тоже есть потери. По слухам может не сыграть один из лидеров нападения сине-гранатовых Луис Суарес.



“Барселона” с Лионелем Месси и без него — две абсолютно разные команды. Уверен, что в ответной встрече лидер каталонцев должен появиться на поле с первых минут. Конечно, “Ливерпуль” просто неудержим, когда играет на “Энфилде”. Но каталонцы научились отдавать мяч сопернику чаще, а данная тактика приносит свои плоды.



Мне кажется, что в данной ситуации, когда хозяева понесутся в атаку, шансы на забитый гол повысятся и у гостей. Про высочайшее мастерство футболистов “Барселоны” и говорить нечего. Исходя из всех данных факторов, ставлю на «обе забьют + тотал больше 2,5».

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.