«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Елагин сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал больше 3 за 2.01.



«В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпулю» на родном «Энфилде» предстоит сотворить чудо, чтобы пробиться в решающую стадию. Дело в том, что в первом матче между командами, прошедшем на «Камп Ноу», «Барселона» разгромила мерсисайдцев со счётом 3:0. Поэтому шансы команды Юргена Клоппа на выход в финал очень малы.



По оценкам многих любителей футбола и специалистов, в первой встрече «Ливерпуль» сыграл неплохо, но всё равно был разгромлен. Дело в невезении, ведь мы помним, как в конце поединка Мохамед Салах угодил в штангу буквально с нескольких метров. Однако нельзя списывать только на удачу победу «Барселоны».



Просто в фантастической форме в очередной раз находится лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси. В первой встрече аргентинский форвард оформил дубль и практически в одиночку сделал разницу. В текущем сезоне «Барселона» уже взяла чемпионат Испании, а Месси забивает практически в каждом матче. Мне кажется, что в грядущей игре нас ждёт яркий и результативный футбол. Поэтому ставлю на тотал больше 3», — сказал Елагин.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.