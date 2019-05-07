«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.55.



«Барселона» проиграет в отдельно взятом матче, но выйдет в финал по итогам двухматчевого противостояния. Будут забитые мячи, уверен, и для «Ливерпуля» печально, что в ворота обеих команд. Голы «Барселоны» тут будут считаться за два. Плюс потеря Салаха – не благодаря Аллаху – сыграет роль и помешает англичанам бороться за финал.



Так что мои ставки – победа «Ливерпуля», голы обеих команд и проход в финал «Барселоны», — сказал Бышовец.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.