«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.75.



«Мы видели много невероятных камбэков и в этом, и в предыдущих сезонах Лиги чемпионов. Мы помним, что «Барселона» год назад сама растеряла преимущество в три мяча в ответном четвертьфинале против «Ромы». А ранее выдала невероятный камбэк в матче с «ПСЖ».



Я о том, что «Барса» имеет невероятный опыт, побывала и по ту, и по другую сторону. И знает, что нужно, чтобы такое не повторилось. «Ливерпуль» – одна из немногих команд, кто способен на такой камбэк. Пожалуй, если команда Клоппа сумеет отыграться, это будет камбэк из камбэков…



Думаю, этого всё же не произойдёт. «Ливерпуль» пойдёт вперёд, но ему будет не хватать травмированных Фирмино и Салаха, чтобы завершать атаки. «Барселона» же воспользуется свободными зонами, которые будут созданы в обороне хозяев. Для этого у «Барсы» есть Месси, Суарес – игроки, которые, как принято говорить, делают разницу. Мой прогноз – победа «Барселоны» и в этом матче.



Желаю всем получить максимальное удовольствие от отличного футбола, потому что это должен быть один из лучших и самых эмоциональных матчей нынешнего сезона», — сказал Гратакос.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.