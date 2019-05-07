«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Лиги чемпионов

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.65.



«Конечно, свеж в памяти первый матч этих команд на «Камп Ноу», где «Барселона» хорошо поработала для того, чтобы выйти в следующий круг и спокойно ехать в Ливерпуль – чтобы английскому клубу спокойно выйти в финал, нужно выигрывать 4:0. А это, мягко говоря, выглядит маловероятно.



Да, «Ливерпуль» может даже победить, учитывая полурасслабленное настроение «Барселоны», но с точки зрения выхода в финал, мне кажется, всё было решено неделю назад.



Рассмотрел разные возможные коэффициенты. Взять тотал больше 2,5 гола? Это было бы логичным, но коэффициент не особо привлекателен. Выберу ничью. Думаю, «Барселона», проводящая великолепный сезон, никак не должна проиграть в Ливерпуле – ничья», — сказал Нигматуллин.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.