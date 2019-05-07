«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе команды забьют за 2.25.



«Забить один мяч «Барселона» может в любом матче. А с учётом того, что «Ливерпулю» нужно будет атаковать и забивать минимум три мяча, шансов в контратаках у каталонцев будет много.



Вряд ли «Ливерпуль» сразу полетит с шашками наголо. Можно сразу пропустить, на этом всё и закончится. Но в какой-то момент «Ливерпулю» придётся переходить к активным действиям. У «Барселоны» есть слабые места в обороне. Это демонстрировали и игры чемпионата, когда каталонцы помногу пропускали. Бывало, и по 4 мяча пропускала «Барса».



У «Ливерпуля» тоже есть проблемы. Не будет Салаха, не будет Фирмино. Без них мощь атаки команды Клоппа уменьшится. Но уровень исполнительского мастерства там всё равно высок — Мане, Ориги. Какая-то интрига может возникнуть, но в итоге все заглохнет с голом «Барселоны». Так что я бы здесь сыграл ставку «Барселона» не проиграет, и обе команды забьют». Может получиться ничья 1:1, ну либо «Барса» снова победит 2:1 или 3:1», — сказал Титов.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.