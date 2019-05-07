«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: гол в первые 15 минут матча за 3.05.



«Для «Ливерпуля» пока сезон складывается весьма удачно – команда Юргена Клоппа ведет борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити» в Премьер-Лиге и добралась до полуфинала Лиги Чемпионов. В чемпионате «красные» пока занимают первое место, опережая «горожан» на два балла, но у соперника есть еще матч в запасе. В Испании «Ливерпуль» играл весьма солидно, но пропустил трижды и уменьшил шансы на выход в финал.



«Барселона» умело воспользовалась кризисом «Реала» и довольно легко выиграла чемпионат Испании, также «сине-гранатовые» добрались и до финала Кубка Испании. В первом поединке полуфинала Лионель Месси и компания сделали огромный шаг к финалу, отгрузив «Ливерпулю» три безответных гола.



Очевидно, что ситуация у «Ливерпуля» непростая – необходимо забить «Барселоне», как минимум, три гола и не пропустить при этом в свои ворота. На все про все у «красных» 90 минут, поэтому долго «раскачиваться» они вряд ли станут – быстрый гол вернет их в игру и отнимет у соперника уверенность в своих силах. Предлагаю поставить на гол в первые 15 минут матча», — сказал Максим Калиниченко.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.