«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: ТМ 9,5 углового удара за 2.08.



«Довольно сложно здесь прогнозировать. С одной стороны, после разгрома «Ливерпуля» на «Камп Ноу» где-то маячит величайший камбэк. С другой — ответная встреча может превратиться в обычный товарняк. Тем более у мерсисайдцев большая проблема – отсутствие Салаха, подтвержденное Клоппом. У «Барсы» же таких проблем нет, и она вообще может выставить второй состав, как сделала в игре с «Сельтой». «Ливерпуль», конечно, такого позволить себе не может.



Очень много сил забрала у подопечных Клоппа игра с «Ньюкаслом». Да, мерсисайдцы победили, а после победы всегда легче восстанавливаться, но все равно разница в кондициях сине-гранатовых и красных слишком очевидна.



Сыграл бы здесь на угловые. И те, и другие не так много их подают. Чтобы минимизировать все риски, «Барса» постарается держать мяч подальше от своих ворот: ауты — пожалуйста, а вот угловых каталонцы постараются избежать, учитывая наличие в составе «Ливерпуля» ван Дейка. Моя ставка: ТМ (9,5) углового удара», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.