«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: гол «Ливерпуля» в первом тайме за 1.81.



«Если бы лет пять назад меня спросили, есть ли шансы у «Ливерпуля» пройти дальше после поражения 0:3 в гостях, я бы точно ответил, что нет. Но то, что происходит в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы, — это фантастика. Камбэков стало значительно больше, поэтому сейчас у меня нет стопроцентной уверенности в том, что «Ливерпуль» вылетит на этой стадии. «Барса», безусловно, явный фаворит пары. Гениальная игра Месси в первом матче, сделавшая разницу на табло, почти вывела команду Вальверде в финал.



К тому же у каталонцев, в отличие от мерсисайдцев, была возможность отдохнуть в выходные (почти все лидеры матч с «Сельтой» пропускали), а Клопп потерял двух своих ключевых игроков — Салаха и Фирмино. Немцу не позавидуешь, но на пресс-конференции он пребывал в хорошем настроении, много шутил и говорил, что вылетать нужно тоже красиво.



В первом матче на «Камп Ноу» англичане здорово прессинговали и большую часть игры не позволяли «Барсе» чувствовать себя хозяйкой положения. Это каталонцы до второго гола Месси были вынуждены терпеливо играть от соперника и ждать своего шанса. С таким серьёзным сопротивлением на своём поле «Барса» давно не сталкивалась.



В ответной игре, как мне кажется, хозяева будут рисковать, им ничего другого не остаётся. Даже без Фирмино и Салаха «Ливерпуль» по-прежнему опасен. А «Барса» без мяча бывает уязвима. Хотя на прошлой неделе чемпион Испании сыграл очень рационально и заслуженно победил. Но в ответной встрече у «Ливерпуля» может выйти в старте на фланге Александр-Арнольд, сделавший две голевые передачи в матче с «Ньюкаслом», может выйти Шакири с его фантастическим ударом, может выйти Ориги, знающий, как забивать решающие голы, — всё это оставляет «Ливерпулю» призрачные, но шансы выйти в финал. Я всё же не рискну поставить на проход англичан, поэтому просто спрогнозирую тотал «Ливерпуля» в 1-м тайме больше (0,5) за 1.90», — сказал Керимов.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.