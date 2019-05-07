«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.85.



«Я думаю, что говорить о результате не приходится. С ним и так всё было ясно после первого матча. И вдобавок уже известно, что не сыграет Салах. А это сильно ослабляет «Ливерпуль». В общем, матч, на мой взгляд, стремительно потерял привлекательность.



Что касается каких-то вариантов здесь, думаю, «Барселона» вряд ли полезет из кожи вон. У неё нет задачи обязательно унизить соперника, в обязательном порядке обыграть его на «Энфилде». Скорее всего, будет достаточно осторожный футбол со стороны «Барселоны». Атакующая линия у неё хорошая.



«Ливерпуль» ещё вчера наблюдал за тем, как играет его конкурент в чемпионате Англии. Не думаю, что от этой игры стоит ждать большого количества забитых мячей. «Тотал меньше 3 мячей» с расходом за 1,85, я думаю, лучшая ставка с учётом всех тех обстоятельств и травм, о которых я сказал», — сказал Андронов.

«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз: Месси, Клопп и Чакыр скучать не дадут Английский клуб не проигрывает на «Энфилде» в еврокубках уже 21 матч.