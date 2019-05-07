«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Владимира Стогниенко на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Владимир Стогниенко дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: ТБ 1,5 гола во втором тайме за 1.81.



«Последние сезоны показали, что в современных условиях отыграть в плей-офф ЛЧ даже три гола вполне реально, но в этом случае это маловероятно — несмотря на то что «Ливерпуль» не так плохо смотрелся на «Камп Ноу» и хотя бы на один гол и поражение с шансами в ответном матче наиграл. Но сложилось всё иначе — и мы даже знаем имя главного виновника.



Камбэк маловероятен по двум главным причинам. Во-первых, «Ливерпуль» сейчас не на пике — это доказал матч с «Ньюкаслом», где команде Клоппа пришлось выкладываться по максимуму весь матч, чтобы добиться результата. Начались ошибки в обороне, отсутствие Фирмино портит игру в атаке и ограничивает количество вариантов, проблемы Салаха тоже известны.

Во-вторых, «Барселона» Вальверде умеет играть в прагматичный футбол. Даже в первом матче команда сыграла осторожно, отказалась от смелого прессинга и большую часть матча меньше владела мячом. На «Энфилде» так играть ещё удобнее. Добавляем свежесть (с «Сельтой» отдыхала вся основа), фактор Месси и то, что один гол «Барсы» сделает задачу «Ливерпуля» практически нереальной.



Думаю, «Барса» начнёт матч особенно осторожно, а «Ливерпуль» вряд ли сразу бросится всей командой вперёд, как это было на последних минутах гостевого матча. Время отчаянного риска если и придёт, то во втором тайме, поначалу «Ливерпуль» наверняка попытается отыграть 1-2 гола, не теряя структуры и не забывая о балансе.



В этих условиях логично предположить, что второй тайм может получиться результативным. Сколько моментов может возникать в минуту в матче этих команд в открытом варианте, мы видели на последних минутах каталонского матча. «Барселона» с Месси и Суаресом создаст достаточно моментов против отчаянно рискующего «Ливерпуля» — но и сам «Ливерпуль», играя в давление, в последнее время забивает немало мячей в самый нужный момент. В общем, ТБ 1,5 гола во втором тайме — почему бы и нет».