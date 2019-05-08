«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Аякс» победит за 2.15.



«Не сомневаюсь, что «Аякс» выйдет в финал. Более того, думаю, что «Аякс» может выиграть с форой. «Тоттенхэм» что-то сейчас совсем плох. Два удаления в последнем матче чемпионата Англии и ноль забитых мячей три игры подряд, ужасный отрезок.

Можно подумать, что «Тоттенхэм» решил сосредоточиться на подготовке к игре с «Аяксом» и не настроился на «Борнмут». Но мне кажется, что правильный ответ другой: «Тоттенхэм» просто не в форме, а «Аякс» в форме, и ещё в какой!» — сказал Черданцев.