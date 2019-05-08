«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Юрия Розанова на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Тоттенхэм Хотспур» + обе забьют за 5.45.



«Продолжу верить в «Тоттенхэм». Как бы это сейчас ни выглядело дико. Можно считать это голой чуйкой: сколько угодно. Но не забивать столько времени просто невозможно. А там уже можно поавантюрничать. Скорее всего, забьют и те, и другие (всё же «Аякс» забивает всем). А дальше — казаки-разбойники. Рискну и возьму победу «Тоттенхэм Хотспур» + обе забьют. Уж больно платят хорошо», — сказал Юрий Розанов.

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