«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Аякс» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Тоттенхэм» пройдёт в финал за 3.55, «Тоттенхэм» победит со счётом 2:1 за 9.75.



«Так хочется, чтобы выиграл «Аякс», который не проигрывает уже в огромном количестве матчей. Но коэффициент на проход амстердамцев в финал, будь то победа или ничья в ответном полуфинале, не слишком высокий.



Я предлагаю рискнуть и поставить на чистую победу «Тоттенхэма», которая окажется для них пропуском в финал ЛЧ. Рискну предположить, что лондонцы выиграют 2:1 — то есть обе команды забьют, верховая игра. И «Тоттенхэм» в итоге в финале», — сказал Казаков.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.