«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.56.



«Аякс» выиграл у «Реала», «Ювентуса» и «шпор» в Лиге чемпионов в этом сезоне, но ему не удалось победить ни в одном из последних трёх домашних матчей в турнире. В Амстердаме наверняка будет много нервов на поле и вне его. Я ожидаю, что «шпоры» создадут хозяевам много проблем, несмотря на плохие результаты в последнее время.



Я ожидаю увидеть гол от команды Маурисио Почеттино в Голландии, но боюсь, что именно хозяева сыграют в финале в Мадриде в начале июня. Ставлю на «обе забьют».

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.