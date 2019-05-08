«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: точный счёт 2:1 в пользу “Аякса” за 8.50.



«В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов “Аякс” сразится на своём поле с “Тоттенхэмом”. В первой встрече амстердамцы сумели добиться победы. Однако тот успех голландцев был достигнут с минимальным счётом 1:0, поэтому интрига в данном противостоянии сохраняется.



После первой очной встречи соперники провели очередные матчи в своих национальных чемпионатах. “Аякс” без особого труда разгромил “Виллем II” в первенстве Нидерландов и продолжает борьбу за победу в национальном чемпионате. У “Тоттенхэма” дела идут менее удачно. “Шпоры” проиграли со счётом 0:1 “Борнмуту”. В той встрече у лондонцев удалили сразу двух футболистов, в числе которых оказался лидер атак команда кореец Сон Хын Мин.



Изучив статистику, можно понять, что цифры полностью на стороне “Аякса”. Из 19 последних матчей во всех турнирах амстердамцы проиграли всего один раз. “Тоттенхэм” находится на спаде, о чём говорят и его последние результаты в английской Премьер-лиге. “Шпоры” растеряли очковый запас в борьбе за бронзу чемпионата, но должны пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.



Ещё один важный фактор. Многим болельщикам и любителям футбола нравится атакующий стиль “Аякса”, но в первой игре с “Тоттенхэмом” амстердамцы повели в счёте и доказали, что умеют отлично действовать и от обороны. Ставлю на точный счёт 2:1 в пользу “Аякса”.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.