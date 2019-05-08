«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Евгения Ловчева на ответный матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 8 мая и начнётся в 22:00 мск.



Ставки: «Аякс» победит за 2.15, обе забьют за 1.60.



«Что сказать, «Аякс» — открытие нынешнего сезона. От этой команды веет свежестью. Молодые, быстрые ребята, которые никого не боятся и окончательно раскрепостились после побед над мадридским «Реалом» и «Ювентусом». Мне представляется, что этот коллектив может даже выиграть Лигу чемпионов.

Эта версия «Аякса» мне напоминает легендарный «Аякс» 1970-х годов. У «Тоттенхэма», по сути, не было шансов в домашней встрече, думаю, не получится у лондонской команды зацепиться за результат в Амстердаме», — сказал Ловчев.