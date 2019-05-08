«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: победа “Тоттенхэма” с форой (0) за 2.50.



«Уже совсем скоро “Аякс” может оформить путёвку в финал Лиги чемпионов. Согласитесь, это просто немыслимое достижение для молодой амстердамской команды! Однако для этого голландцам нужно ещё одолеть лондонский “Тоттенхэм” в ответной полуфинальной игре.



В первой встрече, прошедшей в Лондоне, амстердамцы сумели добиться крайне важной выездной победы со счётом 1:0. Тем не менее интрига в ответном поединке сохраняется, ведь преимущество голландцев по счёту выглядит совсем невесомым, пусть они и сильно давили в первом матче.



У “Тоттенхэма” есть большая потеря, так как из-за травмы до конца сезона выбыл основной ударный форвард Гарри Кейн. Но есть для “шпор” и хорошие новости. После дисквалификации вернулся пропускавший первую игру корейский нападающий Сон Хын Мин, который прекрасно себя зарекомендовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.



У лондонцев крайне непредсказуемая команда, от которой можно ожидать любого результата с любым соперником. Мне кажется, что у “шпор” есть неплохие шансы достойно выступить в Амстердаме. Поэтому ставлю на победу “Тоттенхэма” с форой (0)», — сказал Елагин.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.