«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм».



Ставка: “Аякс” не проиграет + тотал больше 1,5 за 1.80.



«В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов амстердамский “Аякс” на своём поле примет лондонский “Тоттенхэм”. В этом противостоянии очень многое уже ясно, несмотря на скромный счет первой встречи.



“Аяксу” удалось выполнить крайне важную задачу, победив на выезде в первом поединке. Амстердамцы на чужом поле выглядели практически, как хозяева. Команда Эрика тен Хага много атаковала и могла выигрывать с более крупным счётом, но подвела реализация, а где-то лондонцев выручил французский голкипер Уго Льорис.



“Тоттенхэм” как мог сражался с заводной голландской молодёжью в первом матче. Нельзя сказать, что лондонцы выглядели статистами или совсем расклеились и не старались. Вроде бы и главный тренер “шпор” Маурисио Почеттино придумывал новые ходы и менял схему во время матча, но его команда просто была хуже.



Думаю, что на своём поле “Аякс” не станет отдавать сопернику мяч, ведь удержать преимущество, контролируя игру, намного легче. “Тоттенхэм” к концу сезона просто вымотан сложнейшей борьбой в рамках английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Данная ситуация наталкивает нас на интересный вывод для нашей ставки: “Аякс” не проиграет + тотал больше 1,5», — сказал Кривохарченко.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.