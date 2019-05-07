«Ливерпуль» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона». Начало встречи 7 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.55.



«Мне в первом матче «Ливерпуль» понравился не менее, чем «Барселона», а то и больше – то, как команда действовала. Но отсутствие Салаха и 0:3 после первого матча почти не оставляют шансов «Ливерпулю». Но я думаю, что команда будет биться, стараться эту встречу выиграть.



И я бы поставил на чистую победу «Ливерпуля». Не на проход в финал, а просто на победу в ответном матче».



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