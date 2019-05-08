«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на ответный матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 8 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.70.



«Многие считают «Аякс» фаворитом, но забывают, что «Тоттенхэм» устроит любая победа – неважно, 1:0 или 2:1, она всё равно выведет лондонцев в финал. Я не думаю, конечно, что амстердамцы витают в облаках, считая, что уже находятся в Мадриде (финал пройдёт именно там). Поэтому уверен, нас ждёт феноменальный по открытости футбол. «Аякс» в оборону играть не умеет, «Тоттенхэм» вынужден играть только в атаку, чтобы выиграть.



Поэтому я бы предположил, что в этом матче будет тотал больше 2,5 гола».



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