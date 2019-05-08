«Аякс» — «Тоттенхэм»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч Лиги чемпионов

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Аякс» — «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.70.



«Ещё одна полуфинальная пара Лиги чемпионов, где в первом матче случилась если не сенсация, то уж маловероятное событие: думаю, мало кто предполагал, что «Аякс» продолжит свою победную поступь особенно играми на выезде с командами мощнее, богаче и мастеровитее. Но нет, со своими молодыми и прыткими игроками, которые спешат усилить лучшие клубы Европы, «Аякс» сделал очень хорошую заявку на выход в финал. Для этого амстердамцам нужно не проиграть дома.



Что голландцам, думаю, по плечу. Я недооценил эту команду перед первой встречей с «Тоттенхэмом» и поплатился. Предположу, что «Аякс» дома не проиграет. Выберу ничью с хорошим коэффициентом», — сказал Нигматуллин.

«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.